ضبط 4 من تجار الكيف بحوزتهم كوكتيل مخدرات.. بينهم امرأة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المواد المخدرة.

وفي هذا الصدد، تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، بحوزتها أسلحة وكميات من مخدري الهيروين والحشيش.

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط تاجر مخدرات في الجيزة

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف»، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، بحوزته «بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو وزنت 36 كيلوجراما – مبلغ مالى- هاتف محمول - دراجة نارية بدون لوحات معدنية»، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

ضبط سيدة بالقليوبية تتاجر في المخدرات

في سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قيام «إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها» بالاتجار في المواد المخدرة.

جرى ضبطها، بحوزتها « 3,5 كيلو جرام لمخدر الشادو – كمية من المواد المخدرة (بودر، هيروين ، أقراص مُخدرة)- فرد محلى – مبلغ مالى- هاتف محمول»، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي.