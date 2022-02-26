«الذهب العالمي»: اتجاه الكثيرين لشراء المعدن الأصفر باعتباره الأفضل للاستثمار

ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية، في اتجاه العديد من السلع إلى ارتفاع أسعارها، حيث أثارت المعارك العسكرية بين البلدين مخاوف الكثير من الأشخاص حول استثماراتهم وأموالهم.

وقال مجلس الذهب العالمي، إنه عقب بدء الحرب في أوكرانيا، واشتداد الأزمة بين البلدين وتصعيدها، اتجه الكثير من الأشخاص للبحث عن أفضل وسيلة لحفظ الأموال خوفا من الظروف الاقتصادية المجهولة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.

وأضاف «الذهب العالمي» في تقرير له، أن المجلس تلقى العديد من الاستفسارات من عدد كبير من المستثمرين، حول تأثير الأحداث الحالية في أسواق الذهب العالمية، موضحا أن الأزمات والحروب بين الدول ليست السبب الوحيد في تحرك والتأثير على أسعار الذهب مثل باقى القطاعات الاستثمارية الأخرى.

الذهب أصبح المجال الآمن للاستثمار

وأشار المجلس إلى أن الاستثمار في الذهب هو ملجأ الكثيرين من الراغبين في استثمار أموالهم في قطاعات ناجحة، وليس فقط الحروب هي السبب في ذلك، حيث يمتلك الذهب عائدات مرتفعة وسيولة وقدرة على تحقيق مكاسب كبيرة من خلال الاستثمار به، بجانب أنه وسيلة تحوط فعالة وراسخة ضد مخاطر السوق المتوقعة وغير المتوقعة.

ومن جانبه، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ستظل من أحد محركات أسعار الذهب الفترة المقبلة، موضحا أن التوتر بين البلدين ونشوب الحرب بينهما يوثر على جميع الأسواق العالمية.

أزمة روسيا وأوكرانيا تؤثر على أسعار الذهب

وأضاف «واصف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مع احتداد الأزمة بين البلدين، وتطور التوتر والحرب العسكرية بينهما، سيؤثر ذلك على أسعار الذهب العالمية، خاصة في ظل زيادة الطلب عليه من المستثمرين في الوقت الحالي الراغبين في حفظ أموالهم، معتبرين أنه الملاذ الآمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة.

وأكد رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، على أن الذهب يعتبر الاتجاه الأكثر أمانا للاستثمار في الوقت الحالي، وإذا تم تهدئة التوترات وتم التوصل لحل سلمي دون اللجوء إلى حرب ستنخفض أسعار الذهب انخفاضا طفيفا.