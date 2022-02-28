أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الإثنين 28-2-2022

الفلفل الألوان والخيار والكابوتشي والبصل والثوم، جميعها خضروات لا غنى عن تناولها يوميًا لإكساب الجسم مناعة قوية لمحاربة الأوبئة والأمراض، ولذلك يبحث قطاع عريض من المواطنين وتحديدًا ربات البيوت والسيدات عن أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الإثنين، كونها تدخل في كثير من الوجبات الغذائية خلال وجبات الإفطار والغذاء والعشاء.

ومن منطلق أنّ الخضروات غذاءً لا غنى عن تناوله يوميا، ترصد «الوطن» وفق الجولة الصباحية، أسعار الخضروات اليوم في إطار اهتمام المواطنين على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

تراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم في الأسواق المصرية بين 6 و10 جنيهات، سعر الكيلو جرام من الليمون اليوم بين 15 حتى 25 جنيهًا في الأسواق، كما اختلف سعر الكيلو جرام من البطاطس بين 7 و9 جنيهات، وجاء سعر الكيلو جرام من البصل بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الباذنجان والفاصوليا

وسجل سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 15 و20 جنيهًا، فيما سجل سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيها، وتراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 5 و10 جنيهات، واختلف سعر الكيلو جرام من البسلة بين 6 إلى 8 جنيهات، وسجلت الملوخية اليوم 28 فبراير سعر يتراوح بين 10 و13 جنيهًا.

وشهد الجزر دون عروش استقرارًا، حيث سجل سعر يتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان الأبيض يتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي سعرا يتراوح بين 6 إلى 9.5 جنيه.

سعر الفلفل الرومي

كما تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 8 و12 جنيهًا، أما سعر الفلفل الألوان فسجل الكيلو جرام منه 25 جنيهًا، أما الثوم سجل سعر 30 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر حزمة الخس 5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار 12 جنيهًا.