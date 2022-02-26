أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 26-2-2022

تناول الخضروات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، إذ إن الخضروات تحوي أليافا تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم، ما يحمي من الإصابة بتصلب الشرايين والأمراض الدموية.

وتعد الخضروات مصدر غني للكالسيوم الذي يساعد في تقوية العظام، وتعمل على وقاية الجسم من المشكلات الصحية مثل حصوات الكلى والمثانة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات نستعرضها وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن»، وذلك على النحو التالي:

وتراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم في الأسواق المصرية، اليوم السبت، الموافق 26 فبراير الحالي، بين 6 و10 جنيهات، واختلف سعر الكيلو جرام من الليمون ما بين 15 حتى 25 جنيها في الأسواق، كما اختلف سعر الكيلو جرام من البطاطس بين 7 و9 جنيهات، وجاء سعر الكيلو جرام من البصل بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق

وسجل سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيها، وتراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 5 و10 جنيهات، واختلف سعر الكيلو جرام من البسلة بين 6 إلى 8 جنيهات، كما سجلت الملوخية سعر يتراوح بين 10 و13 جنيها، وسجل سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 15 و20 جنيها، اليوم السبت الموافق 26 فبراير.

وسجل سعر حزمة الخس 5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار 12 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 8 و12 جنيها والفلفل الألوان سجل الكيلو جرام منه سعر يصل لـ25 جنيها، أما الثوم سجل سعر 30 جنيها للكيلو الواحد، اليوم السبت الموافق 26 فبراير الحالي.

سعر البطاطا في الأسواق

ويهتم المواطنون بمتابعة سعر البطاطا في الأسواق لأهميتها في الشعور بالتدفئة والفائدة الكبيرة للجسم، حيث سعر الكيلو جرام من البطاطا بين 3 و7 جنيهات للكيلو جرام.