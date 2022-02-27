أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 27-2-2022

يبحث المواطنون عم أسعار الخضروات في الأسواق، والتي يحرص الكثيرون على تناولها يوميا، فضلا عن أنها تدخل في كثير من الوجبات اليومية التي تساعد على الحماية من أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من الأمراض.

ومن منطلق أن الخضروات الغذاء الذي لا غنى عن تناوله يوميا، ترصد «الوطن» وفق الجولة الصباحية، أسعار الخضروات في إطار اهتمام المواطنين على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

في البداية اختلف سعر الكيلو جرام من الليمون اليوم الأحد ما بين 15 حتى 25 جنيها في الأسواق، كما اختلف سعر الكيلو جرام من البطاطس بين 7 و9 جنيهات، وجاء سعر الكيلو جرام من البصل بين 3 و5 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم في الأسواق المصرية بين 6 و10 جنيهات.

وسجلت الملوخية اليوم 27 فبراير سعر يتراوح بين 10 و13 جنيها، وسجل سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 15 و20 جنيها، اليوم، فيما سجل سعر الكيلو من الباذنجان البلدي بين 11 و15 جنيها، وتراوح سعر الكيلو جرام من القلقاس بين 5 و10 جنيهات، واختلف سعر الكيلو جرام من البسلة بين 6 إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

أما سعر الفلفل الألوان فسجل الكيلو جرام منه 25 جنيها، أما الثوم سجل سعر 30 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر حزمة الخس 5 جنيهات، كما سجل سعر كيلو الخيار 12 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي بين 8 و12 جنيها.

وأخيرا سجل جزر بدون عروش سعر يتراوح من 1.5 الى سعر 3.5، والباذنجان الأبيض يتراوح بين 5 الى 7 جنيهات، وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي سعر يتراوح بين 6 إلى 9.5 جنيها.