«الصناعات» توضح الوقت الأنسب للاستثمار في الذهب

قال رفيق عباسي، الرئيس السابق لشعبة المشغولات الذهبية في «اتحاد الصناعات المصرية»، إن أسعار الذهب ستشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف «عباسي» في حديثه لـ«الوطن»، أن ارتفاع أسعار الذهب يؤثر على المستهلك عالمياً بشكل كبير، وتعتمد مبيعات المعدن الأصفر بنسبة 80%، على أصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط، والذين يشترون الذهب لإدخار وحفظ أموالهم.

أسعار الذهب مرتبطة بالظروف الاقتصادية

وأوضح أن مبيعات الذهب تأثرت بشكل كبير على المستوى العالمي، وذلك نظرا لعدم الاقبال على شرائه بسبب ارتفاع أسعاره، في ظل حرب روسيا وأوكرانيا، وإذا حدث نمو في الاقتصاد، وهدأت الأزمة الاقتصادية، فإن أسعار المعدن النفيس ستشهد انخفاضًا مرة أخرى.

وأشار رئيس السابق لشعبة المشغولات الذهبية، إلى أن أسعار الذهب ترتبط بشكل كبير بالظروف الاقتصادية وحالة الدول سواء في حالة الحروب والأزمات أو حالة هدوء، وإذا انخفضت الأزمات ستنخفض أسعار الذهب والعكس صحيح.

عباسي: المعدن الأصفر منتج مرتفع السعر

ونصح المواطنين بشراء الذهب نظرًا لكونه منتج مرتفع السعر، ومهما انخفض سعره فلن يكون مثل العام الماضي مثلا، فهو دائما في ارتفاع: «على من يمتلك الأموال شراء الذهب، لأن الفترة المقبلة غير معروفة، ويجب على المؤسسات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال، أن يحولوا أموالهم إلى ذهب في حال حدوث أي أزمة أقتصادية أو مالية، وذلك لأن المعدن الأصفر أفضل استثمار لادخار الأموال».