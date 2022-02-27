إلهام شاهين وآثار الحكيم.. هجوم من طرف واحد بسبب قرار اعتزال الفن

حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الفنانة إلهام شاهين وآثار الحكيم، بعد أن انتشرت مؤخرا صورة للفنانة آثار الحكيم وهي مرتدية الحجاب بعد ابتعادها عن الفن لسنوات طويلة.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن قرار الفنانة آثار الحكيم بالاعتزال والتفرغ للعبادة، وقالت في تصريحات تلفزيونية: «من يريد الانسحاب ينسحب في هدوء وبدون إعلان». مضيفة: «هناك فنانون كثيرون قاموا بذلك، لم يعلنوا الاعتزال ولكن اختفوا في هدوء احتراما للفن، ومن دون الحديث إن كان الفن حلالا أم حراما».

خلاف بين إلهام شاهين وآثار الحكيم

وأضافت إلهام شاهين في تصريحاتها: «آثار متفرغة من فترة طويلة، هي لا تعمل منذ حوالي 20 عاما هل كانت لا تتعبد خلال هذه الفترة، لم أفهما عندما قرأت هذه التصريحات، وقد تكون شائعات أو أخبارا كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي لم تقلها».

وتابعت: «إذا كان الفن هكذا.. فلماذا دخلت هذه المهنة إن كانت لا تحترمها؟».

ولم ترد الفنانة آثار الحكيم على تلك التصريحات ولكنها التزمت الصمت، ورفضت الإدلاء بأي تصريحات تخص حديث الفنانة إلهام شاهين.

ابتعاد آثار الحكيم عن الفن

ابتعدت الفنانة آثار الحكيم عن الفن لمدة تزيد عن 10 سنوات، وأكدت أنها ليس لديها أي نية للتراجع عن هذا القرار والعودة إلى التمثيل مجددًا، وقالت في تصريحات تلفزيونية: «أنها منقطعة عن أي عمل فني أو حتى ظهور تليفزيوني منذ سنوات طويلة».

يأتي ذلك بعد أن قدمت عددا من الأعمال الفنية، ما زالت عالقة بأذهان الجمهور، لكنها قررت اعتزال الفن بلا رجعة، خاصة أنه عرض عليها أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

اعتزال الفنانة آثار الحكيم الفن

وأعلنت آثار الحكيم اعتزالها العمل الفني، قبل نحو عقد من الزمن، بعد سلسلة طويلة من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية الجيدة، كان من أبرزها فيلم «النمر والأنثى»، ومسلسل «نحن لا نزرع الشوك».