جامعة كفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من كلية الطب (صور)

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، حفل تخرج طلاب الدفعة الثالثة بكلية الطب، وذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشد من الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ عن سعادته البالغة للمشاركة في عيد الخريجين لهذا العا،م والاحتفال بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من الأطباء المؤهلين للقيام بواجبهم الإنساني والوطني، داعيا إياهم للمزيد من العمل والجهد والتحصيل العلمي ومواكبة كافة المستجدات العلمية الحديثة استعدادا لدخولهم للحياة العملية.

رئيس الجامعة يهنئ الخريجين: أنتم ثروة وطنية

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، هذه الثروة الوطنية الغالية التي يمثلها هذا الجيل الجديد من شباب الأطباء من الذين نالوا هذه المكانة الرفيعة وأصبحوا قادرين علي ممارسة مهنتهم السامية، كما وجه الشكر إلى أولياء أمور الطلاب وذويهم لجهودهم المضنية ودعمهم لأبنائهم طوال سنوات الدراسة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى حرص إدارة الجامعة الدائم منذ إنشاء كلية الطب على توفير كافة الأسس اللازمة لإرساء عملية تعليمية وبحثية متقدمة، تعمل على دعم وتطوير منظومة صحية متكاملة داخل مستشفيات جامعة كفرالشيخ ومراكزها المتخصصة في شتى المجالات وهو ما انعكس أثره فيما احتلته من مكانة.

عميد طب كفر الشيخ: شباب الأطباء يؤدون رسالة كبيرة

وأكد الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، في كلمته، أهمية الدور الراقي الذي يلمسه المجتمع في ظل تواجد الجامعة المتميز ومشاركتها الفاعلة في كافة مجالات التنمية، وخصوصا كلية الطب التي تؤدي رسالة كبيرة وهامة، تتمثل في محاور عديدة أبرزها الالتزام بتوفير مستوى متميز فى التعليم والتدريب الطبي والارتقاء بالبحث العلمي، وإعداد الكوادر البشرية من الأطباء الأكفاء والمتميزين، وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لكل مجتمع الدلتا من خلال مستشفياتها الجامعية، وذلك إلى جانب تواجدها المتميز في المحافل العلمية الإقليمية والعالمية.

وفي ختام الحفل، أدّى الخريجين والخريجات الجدد من الأطباء لأداء قسم أبقراط الطبي خلف الأستاذ الدكتور حاتم الجوهري المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة كفرالشيخ إيذانا ببدء مزاولتهم المهنة، كما تمّ تكريم أوائل الخريجين .