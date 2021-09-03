بدء مؤتمر طب كفر الشيخ بعنوان «الآفاق الجديدة في علاج أمراض الأطفال»

افتتح قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، قبل قليل، فعاليات مؤتمر «الآفاق الجديدة في علاج أمراض الأطفال»، والذي يعقد بقاعة «السيمينار» بالكلية، بحضور اساتذة متخصصون في طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور طه قرع، عميد كلية الطب.

وقال الدكتور أسامة العجمي، رئيس قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، في تصريح له، إن المؤتمر يشمل عدة محاور وهي «مناقشة أمراض الجهاز الهضمي والتغذية في الأطفال، أمراض أعصاب الأطفال، ، أمراض حديثي الولادة، أمراض قلب الأطفال، أمراض الجهاز التنفسي وفيروس كورونا المستجد في الأطفال».

المؤتمر يهدف إلى التعليم الطبي المستمر

وأضاف «العجمي»، إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعليم الطبي المستمر، وجعل كلية طب جامعة كفر الشيخ منارة لنشر العلم، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر، بحضور نخبة متميزة من أساتذة طب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ويحاضر في المؤتمر، «الدكتورة سناء يوسف شعبان يوسف، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور عاطف السيد أحمد دنيا، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، والدكتور أحمد يوسف يوسف إبراهيم السماح، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، والأستاذ أحمد محمد إسماعيل عبد العزيز الأستاذ بكلية الطب جامعة المنوفية، الدكتور عفاف عبد الوهاب محمد قراع، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر بنات. والدكتور محمد عز الرجال عباس أمين، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة».