الحكم بإعدام جزار قتل زوجته بالفيوم.. رفضت إعطائه أمولا لشراء السجائر

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحكيم عبد الواحد، ومحمد سعد أحمد، وأحمد محمد معوض، بإعدام أحمد فتحي أحمد محمد منيسي، وشهرته «المعلم ضاني»، جزار، لإدانته بقتل زوجته وطعنها 11 طعنة في منتصف الشارع بمدينة سنورس لرفضها إعطائه مال لشراء السجائر.

المفتي يصدق على إعدام المتهم

وكانت جنايات الفيوم أحالت أوراق «المعلم ضاني»، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، والتي أقرت بإعدامه، ونطقت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك في القضية رقم 15430 جنايات مركز سنورس لسنة 2021 والمقيدة برقم 1876 كلي الفيوم.

قتل زوجته بسبب السجائر

وكان «المعلم ضاني» قتل زوجته «هدية.ع.ر» في منتصف الشارع، صباح يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر الماضي، في منتصف الشارع حيث ذبحها وطعنها 11 طعنة، لرفضها إعطائه الأموال لشراء السجائر.

سلم نفسه للشرطة

وعقب ارتكاب جريمته بقتل زوجته أمام ابنتهما التي لم تتجاوز 6 أعوام، توجه إلى قسم شرطة سنورس وقام بتسليم نفسه واعترف بارتكاب جريمته.حاول إلصاق تهمة شرف بزوجته وخلال المحاكمة، حاول المتهم إلصاق تهمة شرف بزوجته ليفلت من العقوبة، إلا أن كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، وتحريات المباحث أثبتت كذب ادعاءاته.