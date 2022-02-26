مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بـ«صحراوي الفيوم»

لقي شاب مقيم بمحافظة بني سويف، مصرعه، ظهر اليوم السبت، أسفل عجلات سيارة طائشة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتحديداً أسفل كوبري دمو الجديد، حيث كان يعبر الطريق من جهة إلى الجهة الأخرى، إلا أنّ سيارة كانت تسير بسرعة جنونية فصدمته ثم دهسته أسفل عجلاتها ليلقى مصرعه على الفور ويسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه على الطريق، وتوقفت حركة المرور على الطريق وتم إبلاغ سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بمصرع شخص دهسته سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغاً بمصرع شاب دهساً أسفل عجلات سيارة مسرعة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور، هرع ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبينّ العثور على جثة شاب يدعى عصام معوض محمد فرج، 22 سنة، ومقيم قرية بها بمحافظة بني سويف، وذلك بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق أسفل كوبري دمو الجديد.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم

وعلى الفور جرى استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى إخطار أسرة المتوفي بمصرعه ليتسلموا جثمانه عقب الانتهاء من الإجراءات الرسمية والتصريح بدفنه، ليشيعوا الجثمان إلى مثواه الأخير.

وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.