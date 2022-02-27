إصابة 6 بينهم 3 أطفال في حادثي سير بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا، أحدهما بمدينة سمالوط شمال المحافظة والآخر فى مدينة المنيا، وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بمركز سمالوط، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

إصابة 3 أطفال في حادث سيارة

كما تلقت أجهزة الأمن، بلاغاً من عمليات النجدة، بإصابة 3 أطفال دهستهم سيارة بإحدى الشوارع بمدينة المنيا، وتم نقلهم جميعا للمستشفى، وتحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع شاب إثر سقوطه من قطار

ولقى شخص مصرعه، صباح اليوم، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار، قبل الوصول إلى نهاية المحطة بالمنيا عند مزلقان قرية البرجاية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مدير المستشفى العام، بوصول جثة لشاب ممزقة إدعاء سقوط أسفل عجلات قطار الصعيد.

أفادت التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى «أحمد.ع»، 22 عاما، مقيم بإحدى قرى مركز المنيا، وأنه سقط من القطار عند قرية البرجاية، بالقرب من مدخل محطة القطارات، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطارا النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

وشهدت المنيا قبل نحو شهر حادث مماثل حيث سقط شخص مجهول الهوية من القطار بين مركزي مطاي وسمالوط في شمال المحافظة، وبعد اتخاذ إجراءات النشر عنه، تم التعرف عليه، وتسليم جثته لذويه، وقبل أيام لقي شخص مصرعه حينما صدمه قطار الصعيد، أمام مزلقان سكة حديد بأحد مراكز جنوب المحافظة.