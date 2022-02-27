أخبار البورصة المصرية.. مكاسب 15.1 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

شهدت أخبار البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، ارتفاعات جماعية، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 2.6%، عند مستوى 11174.09 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 4.16%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1848.51 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2823.14 نقطة مرتفع بنسبة 3.76%.

«إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 2.94%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 2.94%، ليغلق الجلسة عند 1912.71 نقطة، وبلغت قيم التداولات 566.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 323.1 مليون سهم، وتنفيذ 29573 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 185 سهمًا، إذ ارتفع 122 سهما، مقابل انخفاض 6 أسهم، واستقر 57 سهمًا دون تغيير.

«إيجي إكس 30» يستهدف مستوى مقاومة 11250 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن المؤسسات المالية المصرية دفعت مؤشرات البورصة للصعود اليوم ، ليغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على ارتفاع بدعم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية والتي شهدت تراجعات قوية بآخر جلسات الأسبوع الماضي متأثرة بالأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، التي ألقت بظلالها على أداء الأسواق العالمية، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع تخوفا من تصاعد الأحداث.

وأضاف «عيد»، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن المؤشر الرئيسي يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11250 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى البيع وعدم الاستقرار أعلى مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد شهد أيضا أداء إيجابي بجلسة اليوم، بدعم اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والتي شهدت أيضًا تراجعات قوية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ويتوقع عيد، أن يستهدف المؤشر السبعيني اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة مع انخفاض حدة الأزمة واستقرار الأسواق العالمية، أما في حالة ظهور عمليات بيع بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي بالأسهم الصغيرة والمتوسطة يستهدف المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 704.451 مليار جنيه، بمكاسب 15.16 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 7.9 مليون جنيه للمصريين، و40.3 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 48.3 مليون جنيه.