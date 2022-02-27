استئناف مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب الإعدادية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سي بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار «100 مليون صحة» بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2021/2022، حيث تم فحص مليون و360 ألف و910 طالب منذ انطلاق المبادرة يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتاً إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 124 ألف و702 طالب، تليها محافظة الجيزة 120 ألف و484 طالب، ثم محافظة البحيرة 102 ألف و440 طالب، ثم محافظة القليوبية 97 ألف و348 طالب.

فحص الطلاب بالمدارس بواسطة الكواشف السريعة

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، من خلال 419 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد «ضاحي» إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس سي من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.