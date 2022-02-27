طرد الجيش الروسي من خاركيف.. وسيطرة أوكرانية على المدينة

أعلن مسؤول مدينة خاركيف، أوليج سينيجوبوف، اليوم، أن ثاني أكبر مدن أوكرانيا، عادت إلى سيطرة البلاد، بعد أن أعلنت القوات الروسية، وصولها إلى وسط المدينة خلال ساعات، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقاطع فيديو، تظهر مشاهد الاشتباكات بين قوات الجيش الروسى والأوكراني، إذ اقتحمت القوات الروسية مدينة خاركيف الأوكرانية.

خاركيف تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا

قال «سينيجوبوف» فى منشور نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، أن مدينة خاركيف أصبحت تحت سيطرة اوكرانيا بالكامل، إذ أن عملية طرد الأعداء الروس من المدينة جارية، بحسب شبكة «سكاي نيوز» العربية.

ويذكر أن الحكومة الأوكرانية، كانت أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الجيش الروسي اقتحم مدينة خاركيف، في حين أعلن الجيش الروسي، أنه يحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، أن روسيا فقدت نحو 4 آلاف و300 جندي، وفقدت أكثر من 146 دبابة منذ بداية الحرب، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» العربية.

ودخلت روسيا، اليوم الأحد، في يومها الرابع على التوالي، في العمليات العسكرية التي نفذتها بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية الخميس الماضي، حيث شهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية متتالية، استهدفت المباني والأحياء السكنية، كما أسفرت عن إصابات مادية وبشرية، بحسب بيان وزارة الدفاع الأوكرانية.

مدينة خاركيف

وتكتسب مدينة خاركيف أهمية إستراتيجية كبيرة، إذ أنها ثاني أكبر المدن، كما تقع على الحدود مع روسيا، وتوصف كذلك بأنها العاصمة الثانية لأوكرانيا، والتي يعود تأسيسها إلى القرن السابع عشر.