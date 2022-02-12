أستاذ اقتصاديات الدواء: اللقاح المصري سيكون جاهزا مع نهاية العام الجاري

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، تطورات لقاح فيروس كورونا المصري، قائلا إن الملف موجود في هيئة الدواء المصرية، واللقاح في مرحلته الأولى وهي التجارب، وهيئة الدواء تُعدل حاليا في البروتوكول الخاص باللقاح المصري.

أوميكرون يؤثر عقليا على المتعافي.. «ممكن ينسيك اتجاهات الطريق»

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، «بنجرب على أشخاص لم يُصابوا بكورونا أو لم يحصلوا على لقاح لكورونا من قبل، لذلك سيتم تعديل البروتوكول بحيث يتم تجربة اللقاح على أشخاص أصيبوا بكورونا من قبل أو حصلوا على لقاح».

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من هذه المرحلة من المنتظر البدء في المرحلة الثانية المتعلقة بالتجارب الإكلينيكية، والتي تستغرق من 3 إلى 4 أشهر، ثم يتبعها المرحلة الثالثة ثم إتاحته مع نهاية العام الجاري.

ولفت أن التأثير بعد التعافي من متحور أوميكرون قد ينتج عنه أعراض عصبية أو عقلية، ولكن نسبتها منخفضة، فالأعراض العصبية تتمثل التهاب الأعصاب بينما العقلية تتمثل في النسيان «ممكن الشخص فجأة مش عارف الاتجاهات، يبقى سايق العربية ونسي الطريق»، وهذا يحدث لفترة قصيرة ويتعافى من ذلك سريعا، مشيرا إلى أن ألزهايمر يبعد كل البعد عن التعافي بعد كورونا، فألزهايمر مرض، ولكن النسيان بعد التعافي عرض مؤقت.

فايزر يؤدي لاضطراب في الدورة الشهرية

وأفاد بأن هناك دراسات علمية تشير إلى أنه يحدث اضطراب مؤقت في الدورة الشهرية للنساء بعد حصولهن على لقاحي فايزر أو موديرنا، هذا الاضطراب يستمر لمدة شهرين لـ3 أشهر ثم يعود للانتظام من جديد، وهذا يحدث لبعض السيدات وليس جميعهن، مؤكدا على أن هذا الاضطراب ليس له علاقة بالقدرة الإنجابية.