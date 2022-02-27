بوتين يوجّه بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل قليل، توجيهات إلى وزارة الدفاع، بوضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، وذلك في نبأ عاجل لشبكة «سكاي نيوز عربية».

قوات الردع النووي الروسية في حالة طوارئ عسكرية

وقال بوتين، إنّ الدول الرئيسية في الناتو تسمح لنفسها بالإدلاء بتصريحات عدائية ضد روسيا، موضحا أنّ مجلس الأمن القومي الروسي اجتماع بحضوره، وبحضور ووزير الدفاع وقائد الأركان، لمناقشة التدابير والإجراءات التي ستتخذها روسيا خلال الساعات المقبلة.

آليات عسكرية روسية في طريقها إلى كييف

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أنّ آليات عسكرية روسية تتجه إلى كييف، وأكدت استعدادها للمواجهة.