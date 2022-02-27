وزير خارجية أوكرانيا: نحن ننزف ولكن لن نسقط

أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، عن وقوع قتلى من المدنيين جراء القصف العشوائي الروسي، على أوكرانيا.

وأعرب وزير خارجية أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «العربية»، عن ترحيب كييف بانضمام المتطوعين للقتال، قائلا: «نحن ننزف ولكن لن نسقط».

تدمير القوات الروسية

وأكد وزير خارجية أوكرانيا، أن القوات الروسية التي اندفعت لاحتلال كييف تم تدميرها، لافتا إلى أن القوات الروسية لم تحرز أي تقدم استراتيجي حتى الآن.

ولفت إلى أن روسيا تسببت في زيادة نسبة الإشعاعات في تشيرنوبل.