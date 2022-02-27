أسعار غسالة الأطباق 2022.. تبدأ من 3299 جنيهًا

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خلال الساعات الأخيرة عن أسعار غسالة الأطباق 2022، التي تنوعت في الأحجام وبرامج التشغيل، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على السعر الخاص لكل نوع، وترتفع نسب المشاهدة لأسعار هذا المنتج من قبل المقبلين على الزواج، الذين يجدون صعوبة ومشاكل في غسيل الأطباق.

أسعار غسالة الأطباق 2022

وفي هذا الصدد، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار غسالة الأطباق 2022 وفقا للمواقع التجارية العالمية، في السطور التالية:

سعر غسالة الأطباق

تباينت أسعار غسالات الأطباق حسب الماركات والعلامات التجارية المختلفة، وتراوحت ما بين 4140 جنيهًا، وحتى 18 ألف جنيه، وجاءت كالتالي:

غسالة أطباق، تكنولوجيا 8 برامج للغسيل سعرها 6400 جنيه.

غساله أطباق سعرها 9100 جنيه.

غسالة أطباق ديجيتال سعرها 7900 جنيه.

غساله أطباق سعرها 8490 جنيها.

غسالة أطباق، 5 برامج للغسيل سعرها 8590 جنيها.

غسالة أطباق – 6 أفراد – سعر 3299 جنيها.

غسالة أطباق 12 كجم سعرها 4964 جنيها.

غسالة أطباق 14 كجم سعرها 5599 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 4494 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 4140 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 6386 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 8075 جنيها.

غسالة صحون سعرها 6090 جنيها.

غسالة أطباق 12 فرد سعرها 5870 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 3999 جنيها.

غسالة صحون سعرها 11200 جنيه.

غسالة صحون سعرها 17999 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 11899 جنيها.

غسالة أطباق سعرها 8599 جنيها.

غسالة أطباق، 5 برامج للغسيل سعرها 8890 جنيها.