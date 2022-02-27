فتح المدن الجامعية برومانيا كمأوى للمصريين الفارين من أوكرانيا

أعلنت السفارة المصرية في أوكرانيا، فتح المدن الجامعية في رومانيا، أمام الطلبة المصريين الذين فروا عبر الحدود الأوكرانية إلى رومانيا المجاورة، بسبب العملية العسكرية ضد روسيا.

وذكرت السفارة المصرية، أنه في ضوءً استمرار وصول مجموعات من المصريين القادمين من أوكرانيا إلى بوخارست، تواصلت السفارة المصرية، مع بعض الجامعات الرومانية، لتوفير مأوى بالمدن الجامعية الرومانية للمصريين القادمين من أوكرانيا.

ولفتت إلى أن ذلك بشكل مؤقت، لحين تحديد موعد مغادرتهم رومانيا إلى مصر.