تستهدف 5 آلاف شخص.. تفاصيل مبادرة رواد المناخ لدعم قدرات شباب الجامعات

كشفت المهندسة سماح صالح، مدير عام التنمية البيئية ومدير وحدة التنمية المستدامة، تفاصيل إطلاق وزارتي البيئة والتعليم العالي مبادرة رواد المناخ لدعم قدرات شباب الجامعات، قائلة إن المبادرة هدفها بالأساس هو الشباب، وذلك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ الـ 27.

نعمل من أجل المستقبل

وأضافت «صالح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الأحد، «نحن نعمل من أجل المستقبل، ومن الطبيعي وما تهتم به مصر، إن الجيل الحالي للشباب يواجه هذه المشكلات».

نرغب في أن يتسلح شبابنا بالعلم

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون معه الآليات والعلوم والتكنولوجيا وكل البدائل التي تجعله مواجهة التغيرات المناخية في كل المجالات التي يعمل بها في حياته، وفي تخصص سواء كان طب أو زراعة أو هندسة، فكل هذه المجالات بها تقاطع بينها وبين تغير المناخ، ولذلك نرغب في أن يتسلح شبابنا بالعلم.

نستعد لريادة مصر في أفريقيا والشرق الأوسط

وتابعت: «احنا مش بنستعد لاستضافة فقط للمؤتمر، ولكن بنستعد لريادة مصر في أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، لذلك الأولوية تكون للشباب المصري، كما نستهدف أن يشتمل هذا البرنامج للشباب الأفريقي والعربي».

المبادرة تشمل إجراء تدريب شامل

وأوضحت أن المبادرة تشمل إجراء تدريب شامل لتقاطع كل المفاهيم التي تخص تغير المناخ وتقاطعها مع كل مجالات الحياة، وتستهدف شباب الجامعات من كل التخصصات، لمساعدتهم في إجراء أبحاث واستفاضة في المعلومات عن الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ.

نستهدف 5 آلاف شاب من كل المحافظات

ولفتت مدير عام التنمية البيئية ومدير وحدة التنمية المستدامة إلى أن المبادرة تستهدف 5 آلاف شاب من كل المحافظات، من سن 18 لـ 35 عاما، وهذا عدد كبير، ولا يتم تحديد تخصصات بعينها.