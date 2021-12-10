الزهراء لايق تحتفل مع خطيبها بمليون متابع على «فيس بوك»: «تورتة وفوتوسيشن»

بالونات وعلامة الـ «مليون» وبهجة وابتسامة لا تفارق وجهها، وفوتوسيشن من الصور يجمعها مع والدتها وخطيبها أحمد رمزي، هكذا احتفلت الزهراء لايق حلمي، قارئة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبتهلة الدينية بوزارة الأوقاف، بوصولها لمليون متابع على صفحتها الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الزهراء: الاحتفال بالمليون معاكم أكيد مختلف

وكتبت الزهراء لايق على صفحتها بـ«فيس بوك»: «أخيرا المفاجأة، الاحتفال معاكم بالمليون أكيد مختلف، شكرا كتير لمليون متابع من كل قلبي، وربنا يقدرني لتقديم كل ما يسعدكم، بحبكم كتير أوي، وشكرا لأمي مصدر قوتي، شكرا لكل شخص وقف جنبي، وساعدني للوصول إلى هنا، وشكرا للمهندس مصطفى عصام، لإدارة الصفحة وتعبه معايا، وشكرا لشيخي الشيخ أحمد طلال، وشكرا لأخي محمود هلال على الاستضافه الجميلة، وأخيرا شكرا لخطيبي اللي دايما واقف جنبي وسندي بعد ربنا».

الزهراء لايق ذاع صيتها بعد قراءة القرآن أمام السيسي

وتألقت الزهراء لايق حلمي خلال الفترة الأخيرة بأنشوداتها التي تنشدها في المناسبات المختلفة، فضلا عن انضمامها لفرقة إنشاد ديني لإنتاج أغاني وأناشيد دينية بعدما ذاع صيتها خلال السنوات الأخيرة بعدما حصلت على المركز الأول في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، عقب إنهاء دراستها الثانوية في أحد المعاهد الأزهرية والتحقت بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

وقدمت الزهراء لايق حلمي، الكثير من الأنشودات الدينية وخاصة للرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومنها أنشودة «على شباك النبي»، مؤكدة على دعم خطيبها أحمد رمزي وعائلته ووالدتها لها لاستكمال المشوار الذي بدأته.