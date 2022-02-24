«ندى» ابنة كفر الشيخ تعلمت المقامات الصوتية للقرآن: نفسي الرئيس يسمعني

عام ونصف مر منذ بدء سفر ندى أحمد الطنطاوي، 19 عاما، من مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ إلى مدينة طنطا، لتعلم المقامات الصوتية لقراءة القرآن الكريم، إذ استطاعت حفظ نصف كتاب الله في وقت قليل، لتخطف عشرات الآلاف من المواطنين بصوتها الذي يشرح الصدر ويريح القلب، وتصبح قارئة قرآن ومنشدة دينية بصوت كبار مشايخ مصر.

«كان حلم حياتي أحفظ القرآن الكريم، وكنت بتعلم من صغري في كتاب القرية، لكن وقفت علشان الثانوية العامة، وبدأت بعدما التحقت في كلية آداب كفر الشيخ في حفظ القرآن واستطعت في سنة ونصه حفظ نصفه وتعلم المقامات الصوتية"، بهذه العبارات عبرت ندى الطنطاوي، ابنة قرية أبو زيادة، عن فرحتها متمنية استكمال حفظ القرآن الكريم.

لم تكتف ندى الطنطاوي بذلك، بل شاركت في الكثير من المسابقات المحلية لتفوز بالمركز الأول في كل مسابقة، وأصبحت تقرأ القرآن في المناسبات الخاصة بكلية آداب كفر الشيخ برئاسة الدكتور وليد البحيري، عميد الكلية، وتحت إشراف ورعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ: «مبسوطة إني بشارك في مناسبات الكلية بتاعتي، والعميد بيشجعني وهو اللي اكتشفني، والحمدلله أصحابي بيشجعوني وأهلي بيدعموني».

ندى تنفق أموالا كثيرة من أجل تعلم قراءة وحفظ القرآن

تكلفة كبيرة يتحملها والد ندى من أجل الوصول بها إلى العالمية في حفظ القرآن على خطى الزهراء لايق، قارئة القرىن أمام الرئيس، حيث أنهما يحفظان القرآن لدى شيخ واحد وهو الشيخ أحمد طلال، «كل حاجة مكلفة، باخد دورة المقامات الصوتية بـ5 آلاف جنيه، ورغم كده والدي قالي هصرف عليكي دم قلبي لحد ما ربنا يكرمك وتوصلي للعالمية، وربنا يقدرني وأبقى عند حسن ظن الناس».

تقرآ ندى القرآن الكريم بمقاماته وترتيله وتفسيراته، وتحب الكثير من المشايخ على رأسهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والمنشاوي، وتنشد للشيخ النقشبندي: «الحمدلله بحب كتير من كبار المشايخ، وبقلدهم في القراءة بجانب ليا بصمتي في الصوت، وبحفظ بتفسير القرآن علشان أفهم معناه، مش مجرد حفظ بس».

لا تتمنى ندى طنطاوى، سوى التفوق في دراستها وأن تصل بصوتها للعاملية، وأن يسمعها الرئيس: «بحلم أكون أستاذة في كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وأحصل على تقدير امتياز، ونفسي الرئيس السيسي يسمع صوتي وبتمنى أصل للعالمية، الحمدلله ليا ناس كتير بتابعني لكن نفسي صوتي يوصل للعالم».