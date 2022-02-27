مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. لا تغيير في الخريطة الزمنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 11 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التعليم، على أن امتحانات الثانوية في موعدها المحدد، ولا تغيير في مواعيد الامتحانات أو تأجيلها أو تغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يردد البعض، مؤكدا على أن الامتحانات في موعدها الرسمي 11 يونيو.

امتحانات الثانوية العامة 2022.. خلال أيام تحديد طرق عقدها

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إعلان التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2022، سواء طريقة عقد الامتحانات «إلكترونيا أو ورقيا» وشكل الأسئلة ومحتوى الامتحانات خلال الأيام المقبلة بمؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بدأت وزارة التربية والتعليم، استعدادتها لعقد امتحانات الثانوية العامة للطلاب والمعلمين والمشاركين في أعمال الامتحانات، من خلال تسجيل استمارة الامتحانات للتقديم في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، وتسليم الاستمارات الورقية للمدارس على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، إن آخر موعد لتسليم الطلاب المنتظمين الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس 3 مارس، ويوم الخميس الموافق 7 أبريل المقبل لطلاب المنازل، مؤكدة على أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب.

عقد المقابلات الشخصية للمرشحين في أعمال امتحانات الثانوية العامة

وبالنسبة للمعلمين والمشاركين، قالت الوزارة إنه تم فتح باب التقديم للمشاركة في أعمال الامتحانات كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة للعام الدراسي الحالي 2022/2021، ويتم عقد المقابلات الشخصية للمرشحين للمشاركة.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم إحالة الذين تخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديريات أو التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم واستلام إفادة لتقديمها للشؤون القانونية.