أوكرانيا: روسيا تسيطر على «تشرنوبل».. وبوتين لم يحقق أهدافا استراتيجية

قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتيري كوليبا، إن القتال العنيف مستمر في هذه اللحظة، وروسيا استطاعت أن تتقدم في جنوب أوكرانيا والشمال الشرقي والشمال، ومن ضمنها منطقة «تشرنوبل» المعزولة، وكانت هناك مدرعات روسية دمرت المباني هناك.

روسيا تسيطر على محطة تشرنوبل

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته فضائية «سكاي نيوز عربية» الإخبارية، أن روسيا تسيطر على محطة «تشرنوبل» نفسها، وهذا انتهاك لإجراءات الأمن النووي، لكن بسبب هذه الكوارث بوتين لم يستطع أن يحقق أي هدف استراتيجي.

قتال عنيف في كييف

وأكد أنه لا يوجد أي مدينة كبرى يسيطر عليها الروس، ورغم العديد من المحاولات للقصف والهجمات على البرية والعاصمة كييف، لم يستطع الروس السيطرة على الوضع، وقوات الدفاع الأوكرانية جابهت كل هذه الهجمات على المدن، وكان هناك قتال عنيف في كييف خلال الأيام الماضية ولكن المجموعات التي كانت تحاول غزو المدينة تم تدميرها.