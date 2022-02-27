العناني يعقد اجتماعا لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على السياحة

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ظهر اليوم، بمقر الوزارة بالزمالك، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع السياحي في مصر.

حضر الاجتماع نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ومساعدو ومستشارو الوزير، ورئيس سلطة الطيران المدني، ورئيس الشركة القابضة للمطارات، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وممثلو الأجهزة المعنية، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء غرفتي الشركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، وبعض أعضاء الغرف السياحية.

توفير سبل الراحة للسائحين المقيمين بالفنادق

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الموقف الحالي للسائحين المتواجدين في مصر من الجنسيات التي منعت مستجدات ظروف الطيران عودتهم إلى بلادهم، وتم التأكيد على قيام المنشآت الفندقية بتوفير كل سبل الراحة لهؤلاء السائحين واستمرار إقامتهم بالفنادق المصرية حتى عودتهم الى بلادهم وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج، مع استمرار الوزارة في المتابعة وإجراء التنسيقات مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية في الدولة.