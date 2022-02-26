«الوزراء»: غرفة أزمات دائمة للتعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس لديه غرفه أزمات دائمة وتتعامل مع كل الأزمات الطارئة وحاليا تتعامل مع الأزمة الروسية- الأوكرانية، وتقدم تقاريرها لرئيس مجلس الوزراء حول كل الجوانب المتأثرين بها في مصر، لافتا إلى أن الغرفة تتابع المصريين الموجودين في أوكرانيا، خاصة الطلبة باعتبارهم الفئة الأكثر طلبا للخروج من أوكرانيا في الوقت الحالي.

سعد: الغرفة تتابع أسعار القمح عالميا

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن الغرفة تتابع أسعار القمح عالميا وكيف سيتم تأمين احتياجاتنا من الأقماح في ظل تلك الأزمة، باعتبار أن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول التي كنا نستورد منها القمح، والجزء الثالث يخص أسعار البترول العالمية وتأثيراتها على الموازنة المصرية، «الأزمة متشعبة وستؤثر علينا من عدة جوانب ونرجو أن نجتاز ذلك في أقرب وقت ممكن».

سعد: التعامل مع الطلاب المصريين من خلال سفارتنا في كييف

وأوضح أنه وبالنسبة للطلبة المصريين في أوكرانيا فيتم التعامل حاليا معهم من خلال السفارة المصرية في كييف عبر حساباتها على مواقع التواصل عن كيفية التعامل، وتعليمات السفارة المصرية وإرشاداتها بالالتزام في البيوت لأن حتى الطرق العادية ما زالت غير مطمئنة، وبالنسبة لغرب أوكرانيا فعلى المصريين هناك التوجه إلى سلوفاكيا أو بولندا أو رومانيا.

وأكد أن ما نتمناه إعادة الطلاب المصريين من أوكرانيا، ولكن من الصعب إرسال طائرات لإجلاء المصريين هناك لأن الأجواء الأوكرانية مغلقة، ومن المستحيل إرسال أي نوع من الطائرات إلى أوكرانيا للإجلاء، «الطلبة المصريين في أوكرانيا بيمثلوا حوالي 4% من الطلاب الأجانب في أوكرانيا، والجالية الأكبر هي الهند».