«الرئاسة»: لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفينا حتى نهاية العام

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كان يدور حول استعراض الموقف من السلع التموينية الرئيسية والمواد الغذائية والمخزون الاستراتيجي في ضوء نقطتين مهمتين وهما قرب شهر رمضان الكريم، وفي ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن وزير التموين استعرض الموقف الخاص بالسلع الرئيسية مثل القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، بشكل رئيسي، وما تم استعراضه من بيانات جاء بشكل مطمئن جدًا بالنسبة للقمح، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي الدولة المصرية حتى نهاية العام.

الأزمات تكشف قدرة الدولة

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، أن الأزمات تكشف قدرة الدولة، فمثلها أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» التي جاءت بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات، كشفت قدرة الدول ومنها مصر على مواجهة الوباء وقدرة القطاعات الصحية في كيفية التعامل مع الأزمة، والإدارة بشكل متوازن والاتزان ما بين استمرار الاقتصاد والحفاظ على الصحة، كذلك أزمة أوكرانيا وروسيا جاءت كاشفة لقدرات الدول، لأن هذا هو نفس الحال بالنسبة للقمح، مؤكدًا أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد بعض السلع الغذائية.

مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد بعض السلع الغذائية

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أنه لكن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 7 سنوات كان هناك مخطط ومشروع قومي لزيادة عدد المخازن والصوامع التي تخزن المحاصيل الحقلية والقمح والخبوب على وجه التحديد، و في الـ 7 سنوات تم مضاعفة الصوامع بشكل كبير جدًا، «النهارده وصلنا لقدرة تخزينية تقريبا 3.6 مليون طن، كان في الأول فقط مليون طن، مش فقط للقدرة التخزينية لكن نوعية التخزين الحبوب بشكل آمن وبشكل صحي وبشكل معايير بيئية فيه تهوية وفيه حفظ درجة الحرارة بعيدًا عن أي رمال وأتربة وأي عوامل مكشوفة أو قوارض أو حشرات».

منظومة الصوامع مميكنة مع بعضها البعض

وأردف أن منظومة الصوامع مميكنة مع بعضها البعض، منتشرة بشكل استراتيجي متزن على مسطح جغرافي على القطر المصري بجانب المحاور الجديدة وبجانب السكك الحديدية بحيث يكون هناك سرعة نقل وسرعة وصول إليها، «كل ده في 7 سنوات، نقدر نقول الأزمة أوضحت قدرة الدولة في هذا الأمر، في الصوامع يوجد خزين من القمح والغلال يكفي 4 شهور قادمة، هنزود عليهم انتاح محصول القمح اللي يبدأ حصاده من نصف أبريل، حوالي 4 ملايين طن، الحقيقة المخزون موجود القمح إلى نهاية العام».