«أوبر» تقدم خدمة اصطحاب أكثر من شخص في الرحلة الواحدة

أعلنت شركة «أوبر» للنقل التشاركي الذكي طرح خدمة جديدة لعملائها في السوق المصري، موضحة في رسالة لعملائها أنَّه أصبح بإمكانهم اصطحاب أكثر من شخص في نفس الرحلة وإضافة أكثر من نقطة توقف.

وقالت الشركة في رسالتها: «هل تريد اصطحاب أشخاصًا معك على طول الطريق؟ لا توجد مشكلة، يمكنك إضافة ما يصل إلى نقطتي توقف إضافيتين في مسار المشوار من خلال التطبيق أطلب مشوارًا وأضف نقاط توقف».

إطلاق خدمة أوبر باص للشركات في مصر

وأعلنت الشركة في وقت سابق اختيارها السوق المصرية كأول سوق على مستوى العالم لإطلاق خدمة «أوبر باص» للشركات، والتي تسهم في تنقل الموظفين والعاملين بالشركات بصورة يومية من خلال «أوبر باص» للحد من الاختناقات المرورية في القاهرة.

وقالت الشركة في بيان سابق لها، إنَّ الخدمة الجديدة تتميز بخاصية سلامة الرحلة وتتبعها إضافة إلى خدمات دعم عملاء أوبر والتي تسهم في حل أي مشكلة حال تعرض الرحلة لأي أعطال غير متوقعة، حيث توفر أوبر على الفور رحلة مجانية من «أوبر X» بشكل أوتوماتيكي لكل موظف، ويمكن للركاب حجز مقاعدهم بأنفسهم من خلال تتبع الرحلات التي قامت شركتهم بحجزها مسبقًا.

«أوبر باص» للشركات تثب نجاحها

وأثبتت خدمة «أوبر باص» للشركات نجاحها بمعدل نمو تضاعف 12.9، وتُقدَم الخدمة حالياً إلى رواد العديد من القطاعات، والتي تتضمن القطاع المصرفي والخدمات المهنية، قطاع التكنولوجيا وصناعات المرافق وتتوسع الآن بالدخول في قطاع السيارات عبر توقيع شراكة ضخمة مع «نيسان موتور إيجيبت».

وبحسب بيانات الشركة فإن هناك تطورًا مستمر، إذ يوجد أكثر من 31 مليون راكب استخدموا التطبيق في المنطقة، بنهاية العام 2021، وشهد هذا العام إقبالًا منت العملاء على استخدام خدمات «أوبر» نظرًا لاستمرار جائحة كورونا بما يتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة، سواء كان ذلك من منازلهم أو في عطلاتهم أو في مكان عملهم.