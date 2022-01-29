«أوبر»: حي الزمالك يتصدر وجهات الخروج في مصر بـ 699 ألف رحلة خلال 2021

قالت شركة «أوبر»، إن أكثر من 31 مليون راكب استخدموا التطبيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، في ظل الأحداث التي شهدها العام مع تطور الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، ومع تأقلم الجميع مع الوضع الطبيعي الجديد، إذ استمر العملاء في استخدام تطبيق أوبر بما يتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة، سواء كان ذلك من منازلهم أو في عطلاتهم أو في مكان عملهم.

الزمالك المرتبة الأولى كوجهة للخروج

وكشفت نتائج أعمال شركة «أوبر» عن العام الماضي 2021، أن منطقة الزمالك في القاهرة احتلت المرتبة الأولى كوجهة للخروج مساءً في مصر، وذلك باختيارها 669.222 رحلة، مع تخفيف قيود التباعد الاجتماعي بسبب كورونا، حيث استمتع الركاب بالعودة إلى الخروج.

نمو في التقييمات الإيجابية

وأضافت أوبر، أن التقييمات الإيجابية شهدت زيادة كبيرة، فقد تلقى السائقون تقييماً من 5 نجوم لأكثر 109.541 مليون رحلة، وتم ترجمة هذه التصنيفات المرتفعة إلى إكراميات، مع زيادة بنسبة 80% في الإكراميات في مكة المكرمة مقارنةً بعام 2020.

نمو في خدمة أوبر بمعدل 2.4%

ووفقاً للبيان، فإن خدمة أوبر باص، شهدت نموا بمعدل 2.4% خلال العام 2201، مقارنة بالعام السابق 2020، مواصلاً نجاحه في القاهرة، حيث استمر في توفير رحلات للركاب بأسعار في متناول اليد.

703 ألف سائق في مصر قاموا برحلات

وأوضحت «أوبر»، أن 703 آلاف سائق في مصر، و530 ألف سائق في المملكة العربية السعودية، و18 ألف سائق في دولة الإمارات العربية المتحدة، قاموا برحلات على التطبيق منذ بدء عمل الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت الشركة، أن مستخدمي تطبيق أوبر قاموا بطلب 126.355 ألف رحلة مخفضة ومجانية، من وإلى مراكز تلقي لقاح كورونا، وذلك للوقاية من الفيروس والحد من تفشيه.