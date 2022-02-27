الجيش الأوكراني يدعو إلى تضليل القوات الروسية عبر نزع لافتات الطرق

دعا الجيش الأوكراني، إلى تضليل القوات الروسية عبر نزع لافتات الطرق، وقال رئيس هيئة الأركان الأوكرانية: «القوات الروسية عاجزة عن التقدم».

بدورها، أشارت مواقع، إلى عبور تعزيزات مدرعة روسية من بيلاروسيا إلى أوكرانيا، فيما قالت مواقع أوكرانية، إن القوات الروسية تواجه صعوبات في التقدم بسبب المقاومة الشرسة

بدوره، أشار موقع أوكراني، إلى تفجير القوات الروسية أنبوب غاز في خاركيف، فيما أظهر فيديو لما يعتقد أنه سقوط طائرة روسية قرب خاركيف. وكان حريقا ضخم، اندلع في خزان وقود قرب كييف بعد إصابته بصاروخ

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إن أداء الدفاعات الجوية الأوكرانية تجاوز التوقعات، وأشار المسؤولون إلى أن روسيا لم تحرز حتى الآن تفوقا جويا فوق أوكرانيا.مضيفين أن روسيا تتكبد خسائر أكبر من المتوقع على صعيد المدرعات والأفراد.

اليوم.. الاتحاد الأوروبي يبحث فرض مزيد من العقوبات على روسيا

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع، اليوم الأحد، فرض مزيد من العقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، أعلنت أمس السبت، أن بروكسل ستقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد تجميد أصول البنك المركزي الروسي، مما سيشكل تصعيدا كبيرا للعقوبات ضد موسكو.

دير لاين: مصممون على فرض تكلفة هائلة على روسيا

وقالت دير لاين، إثر اجتماع عبر الفيديو شارك فيه رؤساء الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، إن الاتحاد الأوروبي سيستبعد بنوكا روسية من نظام «سويفت» المصرفي.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى تصميم الاتحاد الأوروبي على فرض تكلفة هائلة على روسيا بهدف عزلها من النظام المالي العالمي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، جدد في وقت سابق، مطالبته باستبعاد موسكو من نظام سويفت للتحويلات المالية، مشيرا إلى تزايد عدد الدول التي تطالب باستبعاد روسيا من النظام.

زالوجني: عدد جنود الاحتياط بقوات دفاع الإقليم بلغ 37 ألفاً

من جانبه، قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن عدد جنود الاحتياط بقوات دفاع الإقليم بلغ 37 ألفاً.

من جانبها، دعت «بلدية كييف»، السكان لإغلاق نوافذهم بإحكام بسبب قصف مستودع النفط في فاسيلكيف.

وكان انفجار ضخم وقع في فاسيلكيف جنوب غربي العاصمة «كييف» ناتج عن صاروخ استهدف مخزنا للوقود

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر خلال اتصال مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خطورة نشر أسلحة نووية روسية.

من جانبها، قالت صحيفة «نيوزويك» الامريكية، إن ما يجري في أوكرانيا هو معركة إرادات بين روسيا والغرب

فرنسا: 8 آلاف جندي في حالة تأهب ضمن قوات الرد السريع لحلف «الناتو»

وقالت هيئة الأركان الفرنسية: 8 آلاف جندي في حالة تأهب ضمن قوات الرد السريع لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفة: «سنشارك في مهمتين جويتين يوميا في بولندا».

وأشارت هيئة الأركان الفرنسية، إلى تعبئة 600 جندي لتنفيذ طلعات فوق بولندا، وأضافت الهيئة الفرنسية: نشر 4 مقاتلات من طراز ميراج لتعزيز الدفاع الجوي لدول البلطيق.

«الأركان الفرنسية»: سيكون لدينا 1500 جندي لتعزيز دول الناتو في أوروبا الشرقية

وقالت هيئة الأركان الفرنسية، إنه تم نشر 500 جندي في رومانيا إضافة إلى 300 في إستونيا، موضحة: «سيكون لدينا 1500 جندي لتعزيز دول الناتو في أوروبا الشرقية».

وأشارت «العربية»، إلى تعبئة أكثر من 9500 جندي فرنسي ردا على الهجوم الروسي في أوكرانيا

توقف بنوك صينية عن إصدار أذونات اعتماد لشراء سلع مادية من روسيا

بدوره، أكد مسؤول أمريكي توقف بنوك صينية عن إصدار أذونات اعتماد لشراء سلع مادية من روسيا، والصين هي أكبر شريك تجاري لروسيا على صعيد الاستيراد والتصدير

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه لا مؤشرات حتى الآن على مساعدة الصين لروسيا في خرق العقوبات، مشيرا إلى ان ان سمعة الصين ستتضرر إذا ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات

بدوره، اتصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معربا عن ألمه العميق لما يحصل. وكان زيلينسكي، قدم شكره إلى ماكرون لإرساله معدات عسكرية دفاعية لأوكرانيا، فيما انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدام الدول الغربية لسلاح العقوبات ضد بوتين

وكانت «المفوضية الأوروبية»، قالت في وقت سابق، إن «بوتين» يعرض مستقبل روسيا للخطر

مسؤول روسي سابق: سوق العملات ستشهد كارثة غدا الاثنين

وفي سياق متصل، قال مسؤول سابق في المركزي الروسي لوكالة «رويترز» للأنباء: سوق العملات ستشهد كارثة، غدا الاثنين.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن استبعاد روسيا من نظام «سويفت» المالي هدفه منع الرئيس الروسب فلاديمير بوتين من استخدام الاحتياطيات، فيما أضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: «نعيد التأكيد على أن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا»، موضحا: «فصلنا مع شركائنا بنوكا روسية عن سويفت نتيجة للحرب التي يشنها بوتين».

وفي سياق متصل، قال موقع أوكراني، إن شركتا «أنتل» و«أيه إم دي» توقفان تزويد روسيا بالشرائح الإلكترونية. وفي اليابان، قالت السلطات، ستنسق مع مجموعة الـ7 «كندا-فرنسا-ألمانيا-إيطاليا-اليابان-المملكة المتحدة-الولايات المتحدة» لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، فيما أوضحت كوبا، أن إصرار واشنطن على توسيع حدود حلف شمال الأطلسي «النات» قرب روسيا يؤدي لعواقب لا يمكن التنبؤ بها

غدا..انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع القرار بشأن أوكرانيا

وفي سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية لـ «العربية»، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد غدا الاثنين لمناقشة مشروع القرار بشأن أوكرانيا

وكان عرب عالقون في خاركيف، أشاروا في وقت سابق، إلى أنباء عن اقتحام محتمل للقوات الروسية للمدينة، كما أشاروا إلى تسلح مدنيين أوكرانيين لمواجهة القوات الروسية

وفي سياق متصل، قالت قناة «إن بي سي» الامريكية، إن فنادق روسية تطلب من نزلائها الدفع مسبقا خشية من فصلها عن نظام سويفت.

استخبارات الدفاع البريطانية: حجب عدد من مواقع التواصل في روسيا لمنع نشر تطورات أوكرانيا

وفي سياق متصل، أشارت استخبارات الدفاع البريطانية، إلى حجب عدد من مواقع التواصل في روسيا لمنع نشر تطورات أوكرانيا، موضحة أنه تم أسر عدد من الجنود الروس في أوكرانيا.

وأضافت استخبارات الدفاع البريطانية، ان القوات الروسية تتكبد خسائر وأسرى في أوكرانيا، موضحة أن القوات الروسية تعاني من تحديات لوجيستية في أوكرانيا.