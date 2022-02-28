السعودية تؤكد لفرنسا التزامها باتفاق «أوبك بلس»

أكد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الالتزام باتفاق «أوبك بلس»، مؤكدًا حرص بلاده على استقرار وتوازن أسواق البترول.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في أوكرانيا وأثر الأزمة على أسواق الطاقة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً، من ماكرون وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات.

بن سلمان والرئيس الفرنسي يناقشان آخر المستجدات الإقليمية والدولية

وأشارت «واس»، إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين، مضيفة أنه جرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة.