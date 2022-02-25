أسعار النفط اليوم.. والحرب الروسية الأوكرانية تطرح 3 سيناريوهات

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، تراجعا بالمقارنة مع بداية الغزو الروسي على أوكرانيا، أمس الخميس، الذي تجاوز بسببه سعر برميل النفط حاجز 100 دولار لأول مرة منذ عام 2014.

أسعار النفط والغاز

سجلت أسعار النفط الخام، اليوم، 93.87 دولار، وبيعت العقود الآجلة لخام «برنت» بسعر 100.43 دولار للبرميل، فيما سجل البنزين 281.61 سنت أمريكي، وسجل خام غرب تكساس 94.63 دولار، وبيع الغاز الطبيعي بسعر 4.58 دولار للوحدة الحرارية، وسجل غاز التدفئة سعر 294.86 سنت أمريكي للجالون.

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يذكر أن سعر خام برنت قد ارتفع، أمس، إلى أكثر من 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات، عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عملية خاصة في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

3 سيناريوهات متوقعة لأسعار النفط

توقع خبراء في مجال النفط 3 سيناريوهات لارتفاع الأسعار:

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