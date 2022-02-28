قصف عنيف على مدينة «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن مدينة «خاركيف» الواقعة شمال شرقي أوكرانيا تعرضت إلى قصف عنيف من القوات المسلحة الروسية.

وكان أليكسي أريستوفيتش مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أكد في وقت سابق، أن القوات الروسية استولت على مدينة «بيرديانسك» في مقاطعة زابوروجي غربي البلاد.

إحكام السيطرة الروسية على مدينتين أوكرانيتين

وقال أريستوفيتش في إفادة صحفية إنه لم تكن هناك قوات أوكرانية في المدينة، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف أنه خلال اليوم الماضي، أحكمت القوات الروسية سيطرتها على مدينتي: خيرسون وبيرديانسك، وبلدة جينيشيسك ومطار تشيرنوبيفكا قرب خيرسون.

وأشار كوناشينكوف، إلى أن القوات الروسية لا تشن ضربات على المدن والبلدات، بل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنقاذ أرواح المدنيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«الدوما»: روسيا سنبذل قصارى جهدنا حتى تصبح أوكرانيا دولة مسالمة

وكان رئيس «مجلس الدوما» الروسي فياتشيسلاف فولودين، شدد في وقت سابق على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها حتى تصبح أوكرانيا دولة مسالمة وحرة وديمقراطية وذات سيادة وأن تحقق روسيا الأمن لمواطنيها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.