مختل ينهي حياة زوجته القاصر بـ6 طعنات في حلوان «صور»

على بعد أمتار قليلة من قسم شرطة حلوان، سمع أهالي منطقة عرب غنيم أصوات صريخ وعويلًا، عندما قتل رجل «مهتز نفسيا» زوجته التي لا يتخطى عمرها 17 عامًا، وسدد لها 6 طعنات مستخدمًا سلاح أبيض «سكين مطبخ»، وبعدها نزل عاريًا إلى الشارع في منطقة مساكن الياسمين، تسيطر عليه حالة من الهيجان والجنان ولم يدرك ما يفعله، إلا أن الأهالي سارعوا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبطه على الفور.

جريمة على باب «الشقة»

ترجع تفاصيل الواقعة عندما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية ظهر أمس الأحد، إذ كان اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، على موعد مع تلقي بلاغ من المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بإقدام المدعو «محمد. ع. د»، 27 سنة، عاطل ومقيم بمساكن الياسمين التابعة لمنطقة عرب غنيم، بقتل زوجته وتدعى «نادية م.ا»، 17 سنه، وسدد لها 6 طعنات مستخدمًا سلاح أبيض «سكين مطبخ»، وجرى ضبط المتهم وسلاح الجريمة المستخدم.

مشاكل دائمة بينهما

فريق بحث من مباحث القاهرة انتقل لجمع المعلومات وملابسات الجريمة التي أصبحت على لسان الأهالي بالمنطقة، والتي انتهت إلى أن المتهم وزوجته تزوجا منذ فترة قصيرة، وبدأت المشاكل بينهما، وكان المتهم يعاني من اهتزاز نفسي، ويخضع للعلاج داخل مصحة للعلاج النفسي، وتبيّن أن القتيلة حامل في الشهر الخامس، وأن القاتل بعد ارتكاب جريمته نزل عاريًا إلى الشارع وتشاجر مع الأهالي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الجريمة، واصطحب فريق من قوة مباحث قسم شرطة حلوان، المتهم لتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة.

حبس المتهم 4 أيام

وبعد أن خضع المتهم لجلسة تحقيق حول ارتكاب الواقعة، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.