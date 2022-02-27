الحكم بإعدام موظف قتل زوجته وشقيقها بسبب خلافات في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة موظف بشركة بالإعدام شنقاً، لإدانته بقتل عمد زوجته وشقيقها بسلاح أبيض «سكين»، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

الإعدام شنقًا

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 43478 لسنة 2019 جنايات المرج، أن المتهم «صلاح. ح» 54 عامًا، موظف بشركة وادي النيل للمقاولات»، قتل المجنى عليه «حسام. ا» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين»، وما أظفر به انهال عليه طعنًا باستخدام السلاح الأبيض قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى

وقتل المجنى عليها «سحر. أ» عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «سكين»، وما اظفر بها انهال عليها طعناً باستخدام السلاح الأبيض قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وأحرز سلاح أبيض «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ابنة المتهم والمجني عليها

وجاء في أوقوال ابنة المتهم والمجني عليها، أنه على أثر خلافات بين والدها المتهم ووالدتها المجني عليها تناهى إلى سمعها صوت استغاثة والدتها، وحال تداركها لها أبصرت والدها مشهرًا في يده سلاح أبيض والمجنى عليها مدرجة في دمائها وكذا المجني عليه «شقيق والدتها»، وأضافت أن قصد والدها من التعدي على المجني عليهما بقصد قتلهما وأنه أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية لكلاً منهما.

تقرير الصفة التشريحية

وكشف تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن 41 إصابة طعنية وقطعية تحدث وفق التصوير الوارد من السكين المضبوط وتعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالصدر والبطن والظهر، وأن إصابات المجني عليها 14 إصابة طعنية وقطعية تحدث وفق التصوير الوارد من السكين المضبوط وتعزى الوفاة إلى الإصابات الطعنية بالبطن والصدر.