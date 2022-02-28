الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة واحذروا تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن آخر تطورات حالة الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية، مستعينة بخرائط الأقمار الصناعية التي تظهر أهم الظواهر الجوية التي تشهدها المناطق المختلفة، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ارتفاع تدريجي

وأوضحت الهيئة أن كافة أنحاء الجمهورية تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافىء على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأشارت إلى أنه متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 22 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وشمال الصعيد 23 درجة، وجنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

تحذير من الخداع

وحذرت المواطنين من الانخداع بارتفاع درجة الحرارة وتخفيف الملابس، أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، على مختلف أنحاء الجمهورية فهي كالتالي:

القاهرة 22- 11

الإسكندرية 21- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 11

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 20- 12

بلطيم 19- 11

مطروح 19- 10

السلوم 18- 10

سيوة 22- 08

بورسعيد 20- 11

دمياط 20- 11

الزقازيق 22- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 21- 10

السويس 22- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 21- 12

نخل 21-04

نويبع 23-15

طابا 22- 11

كاترين 12- 03

الطور 23-10

شرم الشيخ 25-13

الغردقة 24- 14

مرسى علم 25- 13

الفيوم 23- 09

بني سويف 22-08

المنيا 23-07

أسيوط 23- 07

سوهاج 24 -08

قنا 25- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 29-11

أبوسمبل 29-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 26- 12

أبورماد 24- 13

حلايب 26- 14

رأس حدربة 26- 14