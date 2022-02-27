إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الطقس بشمال سيناء

فتح ميناء العريش، اليوم الأحد، أبوابه أمام سفن نقل البضائع، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية بشمال سيناء.

وأعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها اليوم، فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الطقس، واستقرار سرعة الرياح.

عودة الصيد وحركة الملاحة بميناء العريش البحري

وأضاف البيان، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أعادت العمل بالميناء منذ ساعات الصباح الأولى بعد ترتيب حركة دخول السفن للميناء، كما أبحرت مراكب الصيد بمنطقة الميناء والبحر المتوسط بشكل طبيعي في شمال سيناء.

إزالة آثار الطقس السيئ في شمال سيناء

وضرب الطقس السيئ المحافظة لمدة 4 أيام ماضية، ما أدى إلى إغلاق ميناء العريش وتوقف حركة الصيد والإبحار.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، تنظيف الشوارع من الرمال وأكياس القمامة التي خلفتها الرياح.