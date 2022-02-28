رئيس التحرير

محمود مسلم

موسكو: القوميون الأوكرانيون يستخدمون المدفعية الثقيلة في مناطق السكان

«لندن»: زيلينسكي يعتبر الساعات الـ24 المقبلة حاسمة لأوكرانيا

كتب:

حسن رمضان
02:08 ص | الإثنين 28 فبراير 2022
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا

مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا

قال مندوب روسيا الدائم في منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، إن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدفعية الثقيلة في المناطق السكنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

24 ساعة حاسمة لأوكرانيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتبر الساعات الـ 24 المقبلة حاسمة لـ أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه أبلغ المسؤول الأوكراني، أنه سيفعل ما يلزم لضمان وصول المساعدات الدفاعية الغربية إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

العمل على تشكيل حلف مضاد

وكان الرئيس الأوكراني، قال في وقت سابق، إن بلاده تعمل على تشكيل حلف مضاد للحرب ضد روسيا.

اقرأ المزيد:

موسكو: مشروع القرار بشأن أوكرانيا في مجلس الأمن لم يكن متوازنا

كييف ترفض عرضا من موسكو للتفاوض في بيلاروسيا: كان ممكنا قبل الحرب

الأمن الروسي يتلقى بلاغات بوضع قنابل في محطات القطار والمطار في موسكو

لإجهاض الفيتو الروسي.. مجلس الأمن يدعو الجمعية العامة لإدانة موسكو
بقلم حسن رمضان