موسكو: القوميون الأوكرانيون يستخدمون المدفعية الثقيلة في مناطق السكان

قال مندوب روسيا الدائم في منظمة «الأمم المتحدة»، فاسيلي نيبينزيا، إن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدفعية الثقيلة في المناطق السكنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

24 ساعة حاسمة لأوكرانيا

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعتبر الساعات الـ 24 المقبلة حاسمة لـ أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه أبلغ المسؤول الأوكراني، أنه سيفعل ما يلزم لضمان وصول المساعدات الدفاعية الغربية إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

العمل على تشكيل حلف مضاد

وكان الرئيس الأوكراني، قال في وقت سابق، إن بلاده تعمل على تشكيل حلف مضاد للحرب ضد روسيا.