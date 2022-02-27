«الأرصاد» تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: رياح وأمطار وشبورة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، حتى يوم الثلاثاء المقبل، ووجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بطقس الاثنين والثلاثاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية ما بين 21-22 درجة مئوية، خلال ساعات النهار، مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة.

تكاثر للسحب

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر منذ قليل، أنه بداية من مساء الثلاثاء المقبل، سوف تشهد السواحل الشمالية الغربية وشمال محافظات الوجه البحري، تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسط، المحملة بالأمطار الخفيفة والمتقطعة التي سوف تستمر حتى صباح الخميس المقبل، وهي أمطار خفيفة لن تؤثر على الحياة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 28 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 مارس:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28، والصغرى 13.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 مارس:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.