آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2022 بالمدارس.. لا أعذار بعده

تواصل المدارس على مستوى الجمهورية، استلام استمارة الثانوية العامة من الطلاب، للتقدم إلى دخول امتحانات إتمام الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، المقرر عقدها يوم 11 يونيو المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة، بالمدارس في جميع المحافظات، يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، مشيرة إلى إغلاق باب التسجيل على الموقع الرسمي للوزارة يوم الخميس الماضي.

وبالنسبة لطلاب المنازل، أشارت التعليم، إلى أن آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية بالمدارس، يوم الخميس 4 أبريل المقبل، مشددة على أنه لن تقبل الاستمارة من أي طالب تخلف عن المواعيد، مهما كانت الظروف والأسباب.

تعليمات مهمة قبل تسليم الاستمارة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة للمدارس، للتنبيه على الطلاب قبل تسليم استمارة الثانوية العامة، ترصدها «الوطن» خلال السطور التالية، أبرزها:

- مراجعة البيانات الشخصية وتدقيق الشعبة واللغة الثانية والديانة، قبل طباعة الاستمارة.

- توضيح الشعبة التي يؤدي الامتحان فيها، لتحديد المواد التخصصية.

- عدم مشاركة أي بيانات للطالب مع الآخرين، حفاظا على سريتها، ولضمان عدم التلاعب بها بأي شكل كان، ما قد يلحق الضرر به.

- توضيح اللغة الأجنبية الثانية، سواء كانت الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية في الاستمارة.

- توقيع ولي أمر الطالب على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة، الخاص بعدم حيازة الهاتف المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان.

- يسلم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب، و3 صور حديثة له، على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة.