4 حالات يسمح فيها بدخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحالات يسمح للطالب الراسب في امتحان الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بدخول امتحان الدور الثاني، بنظام الثلاث والخمس سنوات، لجميع التخصصات: «تجاري، فندقي، زراعي، صناعي، تعليم مزدوج، ومهني».

رسـوب الطالب في مادة أو مادتين من مواد الامتحان

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية الحالات المسموح لها دخول امتحانات الدبلومات الفنية الدور التاني وهي كالتالي:

- إذا رسب في مادة أو مادتين من مواد الامتحان بخالف التربية الدينيـة يؤدي الامتحـان فيما رسب فيه.

- وفي حال نجاحه فيهما يحتسب للطالب 50 %من النهاية الكبرى للمادة أو المادتين وبناء على ذلك يُعدل المجموع الكلي.

-الطالب الذي رسب أو تغيب في مجموعة المواد (المادة ذات الفروع) له الحق في أداء امتحـان الدور الثاني فيما رسب فيه ولا تحتسب له أكثر من 50 %من النهاية الكبرى المخصصة للفرع، مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد (الفروع) التي اجتازها في الدور الأول، وبناء على ذلك يتم تعديــل المجموع الكلى للمادة ذات الفروع، ويُعدل المجموع الكلى، وذلك وفقًا لفتوى الشؤون القانونية.

إذا تخلف عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد بعذر

- إذا رسب في المجموع الكلى لمواد الامتحان وفي مادتين يســمح له بأداء الامتحان في هاتين المادتين فقط للنجاح فيهما، وللحصول على الحد الأدنى للمجموع الكلي.

- إذا تخلف عن أداء امتحان الدور الأول في كل المواد أو بعضها بعذر يقبله مدير مديرية النظام والمراقبة المختصة فورًا في التربيــة والتعليم وتخطـر بــه لجنة النظام والمراقبة المختصة فوراً يؤدى الامتحان في الدور الثاني فيما تخلف فيه بشــرط عـــدم رسوبــه في أكــثر من مادتين من المــواد التي أدى الامتحان فيها في الدور الأول على أن تُقدر درجة الامتحان بنفس النسـب المقررة لامتحان الدور الأول.