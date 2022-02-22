سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في مصر

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المؤسسات المصرفية العاملة في مصر، خاصة المقبلين على السفر إلى الدول الأوروبية بغرض التعلم أو السياحة أو العلاج، لذلك يبحثون عن أفضل مكان للشراء أو البيع.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية في مجال أسعار العملات الأجنبية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 فبراير في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، نحو 17.75 جنيه للبيع مقابل 17.86 جنيه للشراء

سعر اليورو اليوم في البنوك

وجاء سعر اليورو في بنك عودة اليوم 17.57 جنيه للشراء، ونحو 17.72 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.65 للشراء وسعر 17.83 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 17.65 جنيه للشراء 17.81 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم سجل سعر اليورو نحو 17.67 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 17.67 جنيه للشراء و17.83 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.67 جنيه للبيع مقابل 17.83 جنيه للشراء.

كما سجل سعر اليورو اليوم نحو 17.74 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في البنك العربي الأفريقي نحو 17.74 جنيه للشراء، ونحو 17.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

ومن ضمن العملات التي تحظى باهتمام وبحث الكثيرين، الجنيه الإسترليني، حيث وصل سعره في بنك مصر لنحو 21.15 جنيه للشراء، ونحو 21.36 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية نحو 21.19 جنيه للشراء، ونحو 21.42 جنيه للبيع، أما في بنك عودة فسجل نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس سجل 21.26 جنيه للشراء، ونحو 21.24 جنيه للبيع.