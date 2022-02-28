لجان لمتابعة مشروعات الصرف الصحي ببرج العرب ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنّ لجان المتابعة تواصل مرورها بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في قرى مركز ومدينة برج العرب، بهدف الوقوف على حجم الإنجاز وتسهيل أية عقبات تواجه التنفيذ.

مشروعات الصرف الصحي ضمن «حياة كريمة» بالإسكندرية

وأضاف «نافع»، لـ«الوطن»، أنّ الشركة تابعت موقع محطة رفع (1) بقرية بهيج، حيث تم البدء في أعمال الحفر مع رفع المياه الجوفية، كما تم المرور على الأعمال الجارية بمحطة معالجة برج العرب، ومحطة رفع (2) برج العرب، مع متابعة أعمال رفع المياه الجوفية من موقع محطة رفع برج العرب (1) .

وأكد أنّ المتابعة اليومية للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية من أولويات شركة صرف الإسكندرية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة الرئاسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

معدلات إنجاز مشروعات الصرف بحياة كريمة في الإسكندرية

وأشارت المهندسة منال جلال، منسق عام الأعمال التنفيذية لمبادرة حياة كريمة، إلى أنّ معدلات إنجاز الأعمال ببرج العرب ممتازة ويتم متابعة جودة الأعمال المنفذة بشكل يومي، لافتة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقا للجدول الزمني.

جدير بالذكر أن أعمال مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية تشمل مشروعات صرف صحي متكاملة لقرى «برج العرب - بهيج - أبو صير - الغربانيات»، وتوابعها بتكلفة مبدئية 1.6 مليار جنيه.