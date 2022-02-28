طقس مائل للدفء في البحيرة نهارا والعظمى تسجل 20 درجة

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها داخل محافظة البحيرة، وسط سطوع لأشعة الشمس على كل المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من صقيع وسقوط أمطار غزيرة شهدها عدد من المراكز لاسيما المراكز الساحلية وهي إدكو ورشيد والمحمودية.

درجات الحرارة في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقسا مائلا للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على الأنحاء كافة، وكذلك تكون شبورة مائية صباحاً، وطقس غائم جزئياً.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 : 2.25 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم في البحيرة 20 درجة مئوية، والصغرى 12.

وشهدت البحيرة الأسبوع الماضي طقسا غير مستقر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وموجة من الصيقع، كما تعرضت المحافظة إلى هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة.

رصد شكاوى المواطنين بشأن تداعيات الطقس السيئ

ومن جانبه، وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة متابعة أوضاع الطقس اول بأول مع عقد لغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، لسرعة تلقي ورصد شكاوي المواطنين حول موجة الطقس السيء والعمل على حلها، كما وجه بنشر معدات الشتاء داخل الشوارع والميادين والتي بلغ عددها 1260.