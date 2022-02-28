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محمود مسلم

القوى العاملة: تعيين 1166 شابا منهم 11 «قادرون باختلاف» في الدقهلية

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الوطن
10:34 ص | الإثنين 28 فبراير 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية، 1166 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 11 «قادرون باختلاف»، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، للمسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذين بلغوا 4156 شابا، منهم 30 «قادرون باختلاف»، فضلا عن توفير 116 فرصة عمل.

45 ألف جنيه منح رعاية للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية

أوضح  الوزير، أن المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، بواقع 45 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ12 عاملا مسجلا، و14 ألفا و625 جنيه رعاية صحية لـ28 عاملا، فضلا عن تسجيل 64 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

التفتيش على 737 منشأة وبحث 137 شكوى عمالية

قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، في تقريره للوزير، عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، إنه تم التفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي، على 737 منشأة، وتنفيذ 22 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 5 ندوات توعية،  بالإضافة إلى تلقى 137 شكوى عمالية، تم إحالة 13 منها للقضاء، و10 لجهات أخرى، وما زالت 63 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

1648 شهادة قياس مستوى المهارة

استخرجت المديرية 1648 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1648 عاملا على مهن مختلفة، وعقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة، استفاد منها 14 متدربة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تابعت المديرية التفتيش على 362 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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