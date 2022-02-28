بورتريهات للجمهور ورسم جداريات حية.. تفاصيل إحتفالية مترو الأنفاق الفنية

فاعلية فنية بشكل مختلف يشهدها الخط الثالث لمترو الأنفاق الخميس المقبل في منطقة هليوبوليس، يشارك فيها عدد من الفنانين، وهي رسم أكبر جدارية على حوائط مترو الأنفاق، تجمع ما بين الحضارات المصرية المختلفة، القديمة والقبطية والإسلامية، كجزء من خطة تحويل محطات مترو الأنفاق لملتقى ثقافي فني.

يأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال ديكورات المحطات ذات الطابع المتماشي مع طبيعة كل منطقة، والتي حظيت باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خاصة بعد تداول صور ديكورات محطة باب الشعرية ذات الطابع التاريخي، التي استغرق العمل فيها نحو ثلاثة أشهر، وستكون الفاعلية الحية جزء من فاعليات تدشين افتتاح أعمال التطوير.

ثلاثية «هليوبوليس».. رسم حي للجمهور

وعن تفاصيل الفاعلية قال الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، إن تلك الفاعلية ستكون أول نشاط فني متكامل ومؤسسي، يقام في مترو الأنفاق بخطوطة الثلاثة، في محاولة للنزول بالفنون إلى الشارع وتحقيق العدالة الثقافية للارتفاع بالذائقة الجماهيرية.

وتابع «رضا» في تصريحات لـ«الوطن»: «يبدأ اليوم الفني الذي يحمل اسم (ثلاثية هليوبوليس)، وهو الإنطلاقة الأولى لسلسة من الفاعليات الشهرية بمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، من 11 صباحاً حتى 6 مساءً، من محطة هليوبوليس بمصر الجديدة، بتنظيم شركة المترو RATP والهيئة القومية للأنفاق، بمشاركة مؤسسة أراك للفنون والثقافة».

ويشهد اليوم بحسب «رضا»، رسم 3 جداريات تفاعلي حي، مساحة كل منها 4 متر مربع، ليصبح إجمالي مساحة الـ3 جداريات 12 متر مربع، وسيقوم ثلاث فنانين تشكيليين هم سامح إسماعيل المتخصص بالفن الإسلامي والخط العربي، وعلاء عوض، المتخصص بالفن المصرى القديم، ومينا ميلاد الفن القبطي، برسمها وسط الجمهور.

باب الشعرية المرحلة المقبلة بصبغة فنية

وأضاف «رضا»: «لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ستشهد الفاعلية مشاركة مهمة لعدد من طلبة الفنون الجميلة المتطوعين لرسم بورتريهات لجمهور المحطة، وخلال الفاعلية سيتم جمع تلك البورتريهات لاحقا في لوحة تحمل اسم (ناس من هليوبوليس)، وننتظر تفاعلا كبيرا من جمهور الخط الثالث للمترو، كما سيصحب الفاعلية عروض موسيقية وفنية»، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون بمترو الأنفاق بباب الشعرية حيث سيكون له طابع مختلف ذو صبغة إسلامية وبالتزامن مع شهر رمضان.