«كابونجا» يسحب مترو الأنفاق بأسنانه في شبرا.. الأربعاء المقبل

كشف المصارع أشرف كابونجا، الشهير بـ«الرجل الخارق»، مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة للمحترفين في مصر والعالم العربي EWR، عن استعداداته النهائية لسحب مترو الأنفاق بأسنانه، أملا في دخول موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، إذ نجح في شد 4 تريلات حتى الآن.

«كابونجا»: هشد مترو الأنفاق بأسناني الأربعاء المقبل

وأكد «كابونجا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سينفذ تحدي شد مترو الأنفاق بأسنانه رسميا، يوم الأربعاء المقبل 2 مارس 2020، الساعة 4 مساء بورشة الخط الثاني للمترو في شبرا الخيمة، مشيرا إلى أنه استعد بكل قوة لهذا الحدث الكبير، إذ يعتبر سحب قطار مترو الأنفاق مهمة صعبة للغاية، ولكنه قادر على ذلك، لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

مؤسس أول فريق للمصارعة الحرة: قدراتي خارقة

وقال أشرف كابونجا إنه لديه قدرات خارقة، تمكنه من شد مترو الأنفاق بأسنانه دون ركاب داخل العربات، إذ أنه في حال نجاحه سيدخل موسوعة «جينيس»، مؤكدا أن قدراته مكنته من سحب سيارات وشاحنات عملاقة باستخدام أسنانه، مقدما الشكر للفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، على موافقته له بتنفيذ تحدي سحب المترو.

وعن سر لقبه بـ«كابونجا»، أوضح أنّ أحد أصدقائه أطلقه عليه خلال ممارسته كرة القدم في سن صغيرة، لمهارته الشديدة في كرة القدم، والتي مارسها قبل اتجاهه لألعاب القوى، منوها أنه يواجه حاليا تحدي جديد لدخول موسوعة الأرقام القياسية.

«عبدالهادي»: تنظيم فعالية سحب المترو داخل إحدى الورش

ومن جانبه، أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن تجهيز إحدى الورش، لتحدي «كابونجا» شد مترو الأنفاق بأسنانه، موضحا أنه سيتم تنظيم فعالية سحب المترو في ورشة القطارات بشبرا الخيمة، البعيدة عن خطوط تشغيل المترو.

وتابع «عبدالهادي»، أن شركة مترو الأنفاق تسعى لتشجيع «كابونجا» على تسجيل وتحقيق إنجازه، كمساهمة في دعم مصر لدخول موسوعة «جينيس» مجددا في الأعمال الخارقة.