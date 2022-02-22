سائقات مترو الأنفاق يستخرجن رخصة القيادة عقب اجتيازهن الاختبارات

تواصل شركة RATP الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، تدريب 3 فتيات على قيادة مترو الأنفاق بالخط الثالث، موضحة أنّ سائقات مترو الأنفاق، سيتقاضين 7 آلاف جنيه شهريا، عقب تعيينهن سائقات مترو بالخط الثالث، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

الفتيات في مرحلة التدريب على قيادة مترو الأنفاق

وقال مصدر مسؤول في شركة RATP الفرنسية العالمية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، إنّ الفتيات في مرحلة التدريب على قيادة مترو الأنفاق بالخط الثالث، وعقب انتهاء التدريب سيتم اختبارهن، مؤكدا استخراج رخصة قيادة مترو الأنفاق عقب اجتيازهن جميع الاختبارات، موضحا أن الفتيات يخضعن لتدريبات شاقة، وعقب انتهاء سيجري تعيينهن سائقات لمترو الأنفاق.

تدريب الفتيات على قيادة مترو الأنفاق داخل ورش المترو بالعباسية

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تدريب الفتيات على قيادة مترو الأنفاق، يتم داخل ورش الخط الثالث للمترو بالعباسية وعدلي منصور، منوها إلى أنه لم يتم اختبارهن على قيادة المترو على القضبان حتى الآن، موضحا أن الفتيات لديهن القدرة على قيادة مترو الأنفاق ليصبحن سائقات مترو، ولكن لن يتم السماح لهن بقيادة المترو، إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات.

تنفيذ إجراءات كورونا داخل الورش بشكل دوري

وأوضح المصدر، أن الخط الثالث للمترو يقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل ورش الصيانة والمحطات وعربات القطارات، لحماية العاملين والفنيين والمهندسين، والركاب المسافرين، من خطر الإصابة بعدوي فيروس كورونا، مؤكدا أن الخط الثالث لم يرصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، منذ ظهور الجائحة، وأن جميع القطارات العاملة يتم تعقيمها وتطهيرها، بشكل دوري، قبل ساعات التشغيل، لحماية الركاب.