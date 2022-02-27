ضوابط عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للطلاب المسجونين.. 5 خطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وطرق عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2022، للطلاب المسجونين والمودعين بالمؤسسات العقابية، بنظام الثلاث والخمس سنوات بجميع التخصصات «الزراعي - الصناعي - التجاري - الفندقي».

حصر الطلاب المسجونين وإبلاغ الإدارة التعليمية بأسمائهم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط عقد امتحانات الدبلومات الفنية، للطلاب المسجونين وهي كالتالي:

- بناء على فتوى الإدارة العامة للشئون القانونية يتم السماح للطالب مقيد الحرية والمودع بالمؤسسات العقابية، بالسجون العامة بالتقدم للامتحان من الخارج مع استثنائهم من الشروط الخاصة بنظام العمال وشروط التقدم ورسوم الاشتراك على أن يسدد الطالب باقي رسوم الامتحان.

- على كل مدرســـة حصر الطلاب المسجونين وإبلاغ الإدارة التعليمية بأسمائهم والسجــون المودعين بها - وتقوم الإدارة بدورها بإخطار الإدارة العامة التابع لها بقطاع التعليــم الفني في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يتم عمل إعلان بالخطوات المذكورة لاحقا في مكان ظاهر بكل مدرسة حتى يتمكن أولياء أمور الطلاب مقيدي الحرية من عمل جميع الإجراءات في وقت مناسب.

خطوات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للطلاب المسجونين

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للطلاب المسجونين والتشديد على المدرسة التنبيه على أولياء أمور الطالب باستيفاء الآتي:

- تحرير استمارة تقدم لامتحان الطالب من آخر مدرسة مقيد بها ويكون تقدمه لامتحان من الخارج.

- إخطار من مصلحة السجون بالموافقــة على أداء الطالب لامتحانات التحريرية داخل اللجنة المنعقدة بالسجن والعملية داخل لجنة سير الامتحان التي سيتم قيد الطالب بها من قبل لجنة الإدارة المختصة.

- يقوم ولي الأمر بتسليم صورة من رقم الجلوس للطالب مع أخطار مصلحة السجون مع صورة من بطاقة الرقم القومي إلى الإدارة العامة المختصة «شئون الطلبة» وذلك لعمل باقي الإجراءات اللازمة نحو امتحان الطالب داخل السجن وذلك فور استلامه رقم الجلوس.

- يتم عمل نفس الخطوات بالنسبة للطالب المحبوسين بالمؤسسات العقابية.

- لا يتم عقد أية امتحانات خارج السجون التي يتم عقد لجان امتحانات بها عن طريق مصلحة السجون.